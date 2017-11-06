أمير الباحة يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن

إبراهيم الزهراني(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، برقية عزاء ومواساة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة كافة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه مع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير.

وقال سموه : ” نرفع إلى مقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الباحة بأحر التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ـ رحمه الله ـ، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان ” .