بالصور.. 7 من أفراد قيادة الدوريات يقلعون عن التدخين بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

تختتم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات مساء اليوم البرنامج التوعوي عن أضرار التدخين والمخدرات ضمن برنامج إدارة بلا تدخين والذي أقيم على مدى أسبوع كامل بقيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة.

وأكد مدير كفى بالقنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي أن البرنامج استفاد منه 150 فرداً من دوريات الامن بالمحافظة فيما أعلن 7 منهم اقلاعهم عن التدخين ، مشيراً أن هذه البرامج تحصد سنوياً الآلاف من المقلعين عن السموم.

و شكر الرفيدي قيادة دوريات الأمن على تعاونهم مع الجمعية لإقامة هذا البرنامج الذي احتوى عروضا مرئية وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التدخين.