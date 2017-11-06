رئيس الهلال يعزي في وفاة الأمير منصور بن مقرن

نواف السالم(صدى):

قدم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال باسمه ونيابة عن جميع أعضاء شرف النادي ومجلس الإدارة وجماهير الهلال، أحر التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، وللأمير مقرن بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه في الطائرة.

كما قدم الأمير نواف بن سعد أحر التعازي للأسرة وشعب المملكة سائلًا المولى- عز وجل- أن يغفر للأمير منصور ومرافقيه.