عمل مكة النسائي يجري جولات تفتيشية لتطبيق المرحلة الثالثة

نايف السالم(صدى):

أجرى مكتب عمل مكة المكرمة النسائي جولات تفتيشية شملت المنطقة المركزية والضيافة للتحقق من تطبيق المرحلة الثالثة من نظام العمل والتي تقتضي تأنيث وتوطين المحلات النسائية.

وأوضحت مديرة العمل منى الخزاعي أن المفتشات قمن بتوجيه إنذارات ومخالفات تتعلق بتشغيل العاملين الذكور في المهن المقصورة على السعوديات الى جانب توظيف العمالة الأجنبية في المهن المقصورة على السعوديين مخالفين بذلك نظام العمل، مشددة على ضرورة التزام المنشآت بالنظام للحصول على الامتيازات وتلافي العقوبات .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل كانت أعلنت في وقت سابق تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية بدءا من شهر صفر من العام الجاري 1439 هـ حيث تتراوح غرامة المخالفة من 19 إلى 20 ألف ريال.