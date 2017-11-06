بالصور.. مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم الأقسام المشاركة في برنامج ” أداء الصحة “

سعيد العجل(صدى):

احتفل صباح اليوم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بنجاح برنامج ” أداء الصحة ” برعاية وحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض ، الدكتور سطام الشيحة بحضور مدير المستشفى الدكتور أحمد الزبيدي ومدير المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي وعدد من مدراء الادارات ومنسوبي المستشفى .

ويهدف برنامج أداء الصحة الى تحسين ورفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الرعاية والخدمات الصحية داخل المستشفى إذ يحوي البرنامج على 42 مؤشر لقياس الأداء في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وتتركز هذه المؤشرات على سبع مناطق بالمستشفى وهي ( العمليات- العناية المركزة-التنويم-الطوارئ-العيادات الخارجية – الأشعة –المختبر)

وتخلل الحفل الذي اقيم في قاعة المستشفى كلمة القاها مدير المستشفى الدكتور احمد الزبيدي شكر فيها جهود العاملين في جميع الاقسام التي شاركت في البرنامج وحصلت على نسبة أداء عالية .

ومن جانبه اشاد راعي الحفل الدكتور سطام الشيحة بهذا الانجاز الذي يسجل ضمن انجازات المستشفى المتواصله مقدما شكرة وتقديرة لكل من شارك في انجاح برنامج أداء متمنيا لهم المزيد من التوفيق .

وفي نهاية الحفل تم تكريم كافة الاقسام التي شاركت في انجاح البرنامج .

يذكر أن هذا البرنامج بداء بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بشهر يناير 2017 ومرً بعدة مراحل بداية تحديد الموظفين المعنيين بجمع البيانات والأشراف عليها من قبل الإدارة التنفيذية بالمستشفى وتعريفهم بالبرنامج والمتطلبات. مرحلة جمع البيانات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري وذلك من خلال زيارات دورية من مستشار من قبل شركة جنرال الكتريك. بعد مرحلة جمع البيانات لفترة معينة وعلى اساس ماتم قياسه وملاحظته من البيانات والمعلومات وباساليب معينة لقياس بعض الفرص لتحسين الخدمة , تم اختيار مشاريع تهدف الى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمراجع والمريض وتتمثل هذه الخدمة الى رفع كفاءة غرف العمليات الجراحية:

_تحسين جدولة العمليات فيما تختصر مدة البقاء للمريض بالعناية المركزة. وتسريع عملية خروج المرضى من قسم العناية المركزية وتقليل مدة الإنتظار للمرضى بقسم الطوارئ مع تحسين جودة مسار المرضى بالطوارئ وتسريع عملية خروج المرضى من اقسام التنويم وتقليل مدة الإنتظار لأشعة الرنين المغناطيسي.

_تحسين إمكانية الوصول إلى التصوير بالرنين المغناطيسي-وتقليص مدة انتظار نتائج المختبر لمرضى قسم الطوارئ.