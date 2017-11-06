بالفيديو| المنشاوي يعود للحياة في صوت قارئ كويتي

خالد الظفيري(صدى):

حباه الله صوتًا عذبًا جميلًا في تلاوة القرآن الكريم، ويعتقد كثيرون ممن سمعوه أنه النسخة الكويتية من القارئ الشهير محمد صديق المنشاوي، إنه الكويتي عبد العزيز المواش.

ويقول المواش إنه أحب واجتهد في شيئين لسنوات طويلة، تلاوة القرآن وتجويده ورياضة كمال الأجسام مضيفاً إنه نشأ في تعلمه منذ الصغر، وتتلمذ على يد خاله صاحب الإجازة في القراءة، وتابع معه فعلمه أحكام التجويد وإتقان التلاوة حتى أصبح قارئًا متميزًا.

وأشار المواش إلى أنه اتخذ الشيخ المصري الشهير محمد صديق المنشاوي، قدوةً ومثلًا يحتذي به، فتعلم على يديه جماليات القراءة، وطريقة الأداء المتميز الجميل.

ويؤكد أنه يعشق الرياضة ويمارسها منذ 27 عامًا مضت، مؤكدًا أنه لا تعارض بين أن يؤدي المسلم عبادته كاملة، وأن يمارس الرياضة لتقوية بدنه.