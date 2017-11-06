بالفيديو .. السمك يكشف قلة صبر ترامب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو أثار دهشة المتداولين لكشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدم صبره أثناء أفراغه كيسًا من الطعام لسمك الكوي دفعة واحدة في مستنقع مما أضحك وزير خارجيته ريكس تيلرسون وذلك خلال زياته لليابان .
وأثار تصرف الرئيس الأمريكي موجة من السخرية على ” تويتر ” حيث لفت بعض الرواد إلى أنه ليس من السليم أن يبتلع السمك كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37384 ] نشر منذ 49 دقيقة
من ناحية انه كاشت ,, فهو كاشت ، بس انا اوافقه بهاالحركه ,,
,, مابقي الا يبونه يطعم السمك باالعيدان مثل ماهم ياكلون ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13942 ] نشر منذ 38 دقيقة
ما عندهم سالفه ما لقو شي يقولونه فقالو انه فقد صبره