بالفيديو .. السمك يكشف قلة صبر ترامب

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو أثار دهشة المتداولين لكشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدم صبره أثناء أفراغه كيسًا من الطعام لسمك الكوي دفعة واحدة في مستنقع مما أضحك وزير خارجيته ريكس تيلرسون وذلك خلال زياته لليابان .

وأثار تصرف الرئيس الأمريكي موجة من السخرية على ” تويتر ” حيث لفت بعض الرواد إلى أنه ليس من السليم أن يبتلع السمك كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.