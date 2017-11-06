تهديدات ” داعش ” لنجوم كأس العالم في روسيا تثير قلق خبراء روس

نواف السالم(صدى):

قال ألكسندر جولتس، خبير الأمن الروسي، إن “نهائيات كأس العالم في روسيا التي تستمر فعالياتها من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، ستشكل تهديدًا، بعد عودة آلاف الروس المتطرفين، الذين شاركوا في أعمال القتال بسوريا والعراق، إلى روسيا “.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استهداف نهائيات كأس العالم، بشكل عام أو عدد من النجوم واللاعبين البارزين المشاركين مع منتخباتهم، وسط تأكيدات من باسكال بونيفاس (مدير العلاقات الاستراتيجية الدولية)، أن تكون التهديدات لجذب الانتباه فقط.

وقال ” يونيفاس” إن “هذه الملابسات تشكل خطرًا على أي حدث رياضي عالمي”، مشيرًا إلى أن الدول المشاركة في البطولة سنسق بالطبع فيما بينها؛ لمواجهة أي تهديد إرهابي محتمل، لاسيما أن كل دوله ترسل وفدًا أمنيًا؛ للعمل بشكل مشترك.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أحصي نحو 2900 مقاتل روسي، قاتلوا في سوريا، فيما يوجد ما بين 2000 إلى 4000 مقاتل من وسط آسيا في سوريا.

ومن جانه، أوضح ألكسندر بورتنيكوف، في وقت سابق، أنه تم التصدي لعدد من الهجمات خلال فعاليات كأس القارات التي جرت في شهر يونيو الماضي، وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتالي موتكو، مؤخرًا أن ما لا يقل عن 391 مليون جنيه إسترليني سيتم إنفاقها على إجراءات تأمين البطولة.