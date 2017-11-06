بالصور.. الكشف عن مجموعة موديلات متنوعة من شيفروليه في معرض سيما

عادل الحربي(صدى):

كشفت شيفروليه عن عدد من الموديلات التجريبية الجديدة في معرض SEMA 2017 في لاس فيجاس ومن هذه الموديلات التجريبية شيفروليه Luke Bryan Suburban Concept وصممت لتزويد مطرب الكانتري الشهير لوكي برايان بسيارة عملية وهي مناسبة للأنشطة الخارجية التي تشمل الصيد وصيد السمك وتتوفر الكثير من التجهيزات في هذا الموديل في قائمة اكسسوارات شيفروليه.

ولحسن الحظ, فليس كل ما عرض في جناح شيفروليه تجريبي فالشركة المصنعة للسيارات حصلت على الفرصة لتقديم موديلات كولورادو وسيلفرادو Centennial Edition خلال الحدث مع طلاء أزرق Centennial ولمسات تصميم جديدة بجانب موديل كولورادو ZR2 Midnight Edition وDusk Edition at SEMA موديلي 2018. كما قدمت كورفيت Air Box موديل 1957.