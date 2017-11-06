نجى ليروي.. لماذا طلب الأمير منصور من المصور أن يغادر الطائرة
بطلب من الأمير منصور بن مقرن، غادر سعيد بدوي، مصور التلفزيون، من الطائرة قبل أن تقلع بلحظات إلى محطتها الأخيرة، فينجو المصور، ليروي تفاصيل ما حدث في الدقائق الأخيرة لوفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه.
سعيد بدوي هو المصور الخاص بتغطيات سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، قال إنه كان مرافقا لنائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رحمه الله، خلال رحلته التفقدية إلى محافظة البرك على ساحل البحر الأحمر، والتي انطلقت الواحدة ظهرًا.
تابع ” بدوي ” أنه كان من ضمن ركاب الطائرة التي أقلت الجميع إلى منطقة الساحل البحرية، وعند نهاية الجولة بعد الخامسة عصرًا وقبيل صعوده للطائرة العمودية التي لا تتسع إلا لـ 7 مقاعد رغب الأمير منصور أن يصعد معه محافظ محايل الأستاذ محمد المتحمي، ليتم إطلاعه على المشاريع السياحية المنفذة هنالك.
وقال مصور التلفزيون: ” طلب مني بكل أدب أن أتيح الفرصة له فما كان مني إلا المغادرة برًا مع الموكب الذي جاء بالسيارات وانطلقنا تجاه أبها إلى المطار، وهنالك وصل الخبر علينا كالصاعقة، سائلاً المولى القدير أن يغفر لهم جميعا “.
وكشف سعيد بدوي أنه في التصوير التلفزيوني والتغطيات الخاصة بمناسبات الإمارة ما يقرب من 15 عاما، وذكر أن الأمير منصور بن مقرن صاحب خلق رفيع وابتسامة دائمة لا تفارق محياه، وكان يعمل ليل نهار في سبيل خدمة دينه ووطنه ومليكه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37384 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,, لم تحن ساعة رحيلك ,,
,, رحم الله الأمير ومن كان معه واسكنهم فسيح جناته ، وأحسن عزاء أهاليهم ,, آمين ,,
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمهم الله جميعاً .. سبحان الله يخرج الحي من الميت
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 1 ساعة
يومه وساعته نحن نمشي بأمر الله جل جلالة الله يرحمه ويرحم الموحدين له ورحمة الله واسعة سبحانه عظيم جل جلالة ويرحم موتنا وموتاكم أجمعين ٠
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 55 دقيقة
هو اسمه باالخبر سعيد بدوي اجل منهو نجى لوري الي حاطين اسمه اول الصوره
على كل حال يالله ترحمهم جميعاً ويجعل مثواهم الجنه ونت ياسعيد بدل ذا الأبتسامه الي مالها داعي رح اعتمر عن الأمير وخوياه وتقرب الى الله بالدعاء والصلاة وقيام اخر الليل وصلاة الفجر مع الجماعة
الله المستعان الناس ميته وَذَا ماغير مبتسم وضابط المرزام وتشخيص
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13942 ] نشر منذ 52 دقيقة
سبحان الله باقي للمصور في الدنيا عمر
رحم الله الأمير و صحبه واسكنهم فسيح جناته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21359 ] نشر منذ 7 دقائق
باقي اجلك ما حان