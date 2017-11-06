نجى ليروي.. لماذا طلب الأمير منصور من المصور أن يغادر الطائرة

نايف السالم(صدى):

بطلب من الأمير منصور بن مقرن، غادر سعيد بدوي، مصور التلفزيون، من الطائرة قبل أن تقلع بلحظات إلى محطتها الأخيرة، فينجو المصور، ليروي تفاصيل ما حدث في الدقائق الأخيرة لوفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه.

سعيد بدوي هو المصور الخاص بتغطيات سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، قال إنه كان مرافقا لنائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رحمه الله، خلال رحلته التفقدية إلى محافظة البرك على ساحل البحر الأحمر، والتي انطلقت الواحدة ظهرًا.

تابع ” بدوي ” أنه كان من ضمن ركاب الطائرة التي أقلت الجميع إلى منطقة الساحل البحرية، وعند نهاية الجولة بعد الخامسة عصرًا وقبيل صعوده للطائرة العمودية التي لا تتسع إلا لـ 7 مقاعد رغب الأمير منصور أن يصعد معه محافظ محايل الأستاذ محمد المتحمي، ليتم إطلاعه على المشاريع السياحية المنفذة هنالك.

وقال مصور التلفزيون: ” طلب مني بكل أدب أن أتيح الفرصة له فما كان مني إلا المغادرة برًا مع الموكب الذي جاء بالسيارات وانطلقنا تجاه أبها إلى المطار، وهنالك وصل الخبر علينا كالصاعقة، سائلاً المولى القدير أن يغفر لهم جميعا “.

وكشف سعيد بدوي أنه في التصوير التلفزيوني والتغطيات الخاصة بمناسبات الإمارة ما يقرب من 15 عاما، وذكر أن الأمير منصور بن مقرن صاحب خلق رفيع وابتسامة دائمة لا تفارق محياه، وكان يعمل ليل نهار في سبيل خدمة دينه ووطنه ومليكه.