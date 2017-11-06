بالفيديو.. رد فعل لجين عمران وشقيقتها بعد رؤية هدايا عيد ميلادهما

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ جمهور ومحبي الإعلامية لُجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران ، في الأردن ، بإرسال الهدايا لهما .

ونشرت لجين مقطع فيديو عبر انستجرام ، اثناء استلامها للهدايا برفقة شقيقتها أسيل ، وعقب فتحها تبين انها من محبيهما في دولة الأردن ، حيث قدموا صورة للجين وتورته لأسيل بمناسبة عيد ميلادها الذي ستحتفل به عقب أيام قليلة .