بالفيديو.. رد فعل لجين عمران وشقيقتها بعد رؤية هدايا عيد ميلادهما
فاجأ جمهور ومحبي الإعلامية لُجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران ، في الأردن ، بإرسال الهدايا لهما .
ونشرت لجين مقطع فيديو عبر انستجرام ، اثناء استلامها للهدايا برفقة شقيقتها أسيل ، وعقب فتحها تبين انها من محبيهما في دولة الأردن ، حيث قدموا صورة للجين وتورته لأسيل بمناسبة عيد ميلادها الذي ستحتفل به عقب أيام قليلة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22237 ] نشر منذ 2 ساعتين
هبل بك المساج أنتي واختك
عمومآ لاسويتي مساج حاولي تحطين سفنجه تحت خشمك👃
لاينككككككسر🤗🤗🤗
صاعق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
يحسبون الناس مصدقين ألاعيبهم تلاقي كل وحدة منهم تسوي لها هدايا وتصورها على إنها من معجبين عايشين في وهم السعادة والخداع النفسي