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بالفيديو.. رد فعل لجين عمران وشقيقتها بعد رؤية هدايا عيد ميلادهما

بالفيديو.. رد فعل لجين عمران وشقيقتها بعد رؤية هدايا عيد ميلادهما
أماني الغامدي(صدى):

فاجأ جمهور ومحبي الإعلامية لُجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران ، في الأردن ، بإرسال الهدايا لهما .

ونشرت لجين مقطع فيديو عبر انستجرام ، اثناء استلامها للهدايا برفقة شقيقتها أسيل ، وعقب فتحها تبين انها من محبيهما في دولة الأردن ، حيث قدموا صورة للجين وتورته لأسيل بمناسبة عيد ميلادها الذي ستحتفل به عقب أيام قليلة .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

يحسبون الناس مصدقين ألاعيبهم تلاقي كل وحدة منهم تسوي لها هدايا وتصورها على إنها من معجبين عايشين في وهم السعادة والخداع النفسي

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