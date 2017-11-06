في ألمانيا.. أكثر من مليون وظيفة شاغرة

برلين(صدى):

نشر معهد أبحاث التوظيف وسوق العمل الألماني، اليوم الإثنين، في مدينة نورنبرج، استبيانًا جاء فيه، أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 1.1 مليون وظيفة.

وأضاف الاستبيان، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بمقدار 174 ألف وظيفة مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2016م، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في غرب ألمانيا 842200 وظيفة، مقابل 255400 وظيفة شرقي البلاد، وبحسب البيانات، فإن نحو ثلثي الوظائف الشاغرة متاحة في شركات صغيرة.

وقال ألكسندر كوبيس، الخبير في أبحاث سوق العمل، إن ” الطلب على العمالة ارتفع بقوة على وجه الخصوص في قطاعات النسيج والنقل والتخزين “. ويجري المعهد هذه الدراسة أربع مرات سنويا، وتشمل بيانات نحو 6 آلاف شركة من كافة القطاعات الاقتصادية.