صورة تكشف الكثير عن صفات شخصيتك

متابعات(صدى):

انظري إلى هذه الصورة جيّداً، ثمّ حدّدي التفصيل الأوّل الذي ترينه فيها. بعدها إعرفي بعض الصفات التي ربّما لم تكوني مدركة لها عن شخصيّتك:

1- رأيت جمجمة

من الخارج: تبدين انسانة مليئة بالنشاط والحيويّة، كما أنّك تتمتّعين بمخيّلة خصبة. أنت فعلاً ذات شخصيّة لا تصدّق، بحيث أنّك تستخدمين مخيّلتك لتحقيق مرادك. أنت تلهمين الآخرين بحيويّتك، وأفكارك المتجدّدة.

من الداخل: حتّى وإن لم يبدُ الأمر كذلك، إنّما أنت تنشدين الحصول على الكمال في كلّ شيء بخاصّة بينك وبين نفسك. كما لديك رغبة شديدة كي يعترف الآخرون بقدراتك.

2- رأيت يدين متشابكتين

من الخارج: أنت ذكية وواثقة من نفسك. لديك المقدرة لجذب انتباه الكثير من الناس بطريقتك في التكلّم معهم، كما أنّك تستطيعين إقناعهم بكلّ ما تريدين. تسرّين جدّاً عندما تتحدّثين مع أصدقائك المقرّبين.

من الداخل: يعتمد كثير من الناس عليك بسبب طبيعتك الراشدة والواعية. أنت قويّة، صحيح، ولكنّك تودّين أحياناً لو كنت أنتِ من تستندين على الآخرين أيضاً.

3- رأيت رجلاً وامرأة

من الخارج: تملكين شخصية مبتهجة ودافئة جدّاً. ولديك دائماً طاقة مشرقة وحيويّة، مع أنّك أيضاً غير صبورة أبداً.

من الداخل: لا تفصحين عما يختلجك من مشاعر للناس وبسهولة. ولكنّك بحاجة لأن تتقرّبي أكثر منهم، قبل أن تبوحي لهم بأسرارك. لديك العديد من الأصدقاء الذين يهتمّون بك، ولكنّك لست صادقة معهم 100%، خصوصاً بما يجري معك في حياتك. فاتحيهم بما تشعرين، فهم يحبّونك وسيفعلون كلّ ما بمقدورهم لمساعدتك.