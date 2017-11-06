بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بمكة ينظم برنامجًا توعويًا بسرطان الثدي

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا في مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة يوم الإثنين الموافق ١٧ صفر ١٤٣٩ هـ برنامج توعوي حول سرطان الثدي تحت شعار “ إنتي تهمينا .. إفحصي وطمنينا ” بمقر المركز في النادي النسائي.

وتضمن البرنامج عدة أمور هامة حول إلقاء الضوء على طبيعة المرض وأعراضه وكيفية الوقاية منه وركزت الدكتورة على أهمية الفحص المستمر والمتتابع للمساعدة في الإكتشاف المبكر للمرض والذي يسهم في إرتفاع نسبة الشفاء منه .

وشهد البرنامج عرض شرائح توعوية حول كيفية الكشف الذاتي والأطعمة الصحية الي تساعد في تجنب المرض، بجانب إلقاء محاضرة الدكتورة سمر علي جلال، بالاضافة إلى تقديم هدايا تذكارية وتوزيع مطبوعات توعوية.

