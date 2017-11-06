بالصور.. مدير تعليم شرق الرياض يفتتح مقرأة للقرآن بابتدائية سراقة بن مالك

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

افتتح مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد الزهراني صباح اليوم الاثنين الموافق 1439/2/17هـ ،المقرأة القرآنية في ابتدائية سراقة بن مالك بحضور مساعده للشؤون التعليمية عبدالله العنزي ،ومشرفي النشاط الطلابي في المكتب طلال العنزي ،وعبدالرحمن الزهراني ومشرف القيادة المدرسية ضيدان اليامي ،وقائد المدرسة فلاح المطيري .

وتهدف إلى تعلم وتجويد وتلاوة القرآن الكريم في أجواء تربوية جاذبة ،كما تهدف إلى تسخير التقنية الحديثة من خلال هذا المقر الذي أنشئ عبر الشراكة المجتمعية ، وبجهد ومتابعة من الأستاذ فهد الزامل حيث تم توفير منصات قراءة وحوامل خشبية للقرآن الكريم وسماعات التعلم الفردي وأخرى للتعلم الجماعي .

كما تحتوي المقرأة على جهاز تحكم وتشغيل وعرض من خلال المنصة المخصصة للمعلم وبعد افتتاح المقرأة والاطلاع على ما تزخر به شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المقرأة ورؤيتها ورسالتها والأهداف التي ترجى منها وأبرز المناشط الطلابية التي تم تفعيلها بالمدرسة ، كما تجول الحضور في بعض مرافق المدرسة ومشاهدة أبرز المناشط المنفذة بها كمختبر العلوم ودورة الإسعافات الأولية وقاعة التعلم الجماعي وبرنامج الحوار الطلابي ومقر النشاط الطلابي والقراءة الحرة والبهو الداخلي وندوة عن أهمية الحليب والتمر في صحة الجسم .

وعبر سعيد الزهراني في كلمته عن سعادته البالغة لما شاهده من اهتمام بالغ بتحسين البيئة التعليمية واستغلال لجميع مرافق المدرسة في زرع القيم التربوية من خلال ممارسة المناشط الطلابية المتنوعة ومن ضمنها المقرأة وما فيها من إمكانيات عالية ستسهم بإذن الله في تحسين مهارات وقدرات الطلاب أثناء تعلمهم لكتاب الله فهي بلا شك تساعد على تطوير مهارة الاستماع والإنصات كما ستسهم في تحسين جودة نطق الكلمات وتنمية مهارة الترتيل وتحسين الصوت في القراءة مقدماً شكره لقائد المدرسة وجميع منسوبيها على عملهم بروح الفريق الواحد تحت قيادة متميزة ورائعة متمثلة في قائد المدرسة الأستاذ فلاح المطيري وجهودهم الواضحة والملموسة داعيًا الله عز وجل أن يكتب الأجر والمثوبة لمن ساهم في إنشاء المقرأة من خلال الشراكة المجتمعية وكذلك العاملين وما تم إنجازه وتمثل عياناً من خلال هذه الزيارة.

وفي الختام تم تكريم الحضور والمشاركين والتقاط الصور التذكارية .