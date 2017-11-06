بلجيكا تطلق سراح رئيس حكومة كتالونيا بشروط

بروكسل(صدى):

أطلق المدعي العام في بروكسل، سراح رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون وأربعة وزراء سابقين بالحكومة الكتالونية، بشكل مشروط، بعد ساعات من تسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية.

وحظر المدعي العام على الخمسة مغادرة بلجيكا دون موافقة قاض كما يتعين عليهم أيضا تقديم عنوان حقيقي وحضور جميع جلسات المحكمة شخصيا.

وكان أمام القاضي 24 ساعة منذ اعتقال المسؤولين الخمسة لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في تنفيذ طلب الترحيل المقدم من إسبانيا.

وكان بوجديمون ووزراؤه قد توجهوا إلى بلجيكا الأسبوع الماضي، قبل وقت قصير من توجيه الادعاء الإسباني اتهامات ضد جميع أعضاء حكومته المعزولة البالغ عددهم 14 عضوا تشمل التمرد واختلاس الأموال.

وأصدر قاض إسباني مذكرات اعتقال أوروبية الجمعة الماضية، عقب تخلف بوجديمون والوزراء الأربعة السابقين بحكومة كتالونيا عن حضور جلسة استماع في مدريد يوم الخميس الماضي بشأن جرائم تتعلق بسعيهم لاستقلال كتالونيا.