62 مليون ريال قيمة تنازل لاعبين الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر قريبة من نادي الاتحاد توجه عدد من اللاعبين المحليين إلى التنازل عن بعض مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى ناديهم من أجل التمكن من استلامها، وكان أحد اللاعبين قد تنازل بالأمس عن مبلغ 50 ألف ريال، ليتمكن من تسلم كافة مستحقاته دفعة واحدة، وهو العرض الذي قدمته إدارة نادي الاتحاد للاعبين من أجل التمكن من تسديد المستحقات المالية المتأخرة لهم، والتي تبلغ أكثر من 62 مليون ريال، والتي أقرت في الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت أخيراً في مقر النادي في محافظة جدة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن بعض اللاعبين وافق على التنازل عن جزء من المبلغ من أجل الاستلام دفعة واحدة حسب اتفاق الأطراف.