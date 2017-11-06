كانافارو الايطالي يسطع في الصين بعد فشله في النصر

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن الايطالي فابيو كانافارو مدرب نادي النصر السابق قرر اليوم الإثنين الرحيل عن تدريب نادي تيانجين جوانجيان الصيني مشيرةً إلى تأكيد عودته إلى ناديه السابق جوانجزو إيفرغراند، خلفاً للبرازيلي المستقيل لويز فيليبي سكولاري.

المدرب الذي خاض تجربة لم تكلل بالنجاح مع العالمي تولى تدريب تيانجين في2016 وقاده للفوز بلقب الدرجة الثانية، قبل احتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز هذا الموسم، والتأهل لدوري أبطال آسيا في العام المقبل وهو ما دفع نادي جوانجزو إيفرغراند للتفكير في المدرب الإيطالي.

وأكد نادي تيانجين جوانجيان الصيني أن كانافارو نجح في تحقيق جميع أهداف النادي في فترة توليه لتدريب الفريق.

وأعلن تيانجين تعيين باولو سوسا مدرباً لفريقه خلفا لكانافارو.