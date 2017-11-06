إجراء طبي متقدم يسهم في إنقاذ حياة مريضة بتخصصي الطائف

حسين العلي (صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف في إجراء عملية نوعية لمواطنة خمسينية تعرضت لحالة تعرف بالإندحاس القلبي وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما يمتلئ جوف التامور بالسوائل مما يعيق حركة القلب مسببة شلل في حركة القلب الأمر الذي يؤدي للوفاة.

قام الفريق الطبي بجراحة الصدر بإجراء متقدم طبي عن طريق فتح نافذة بغشاء التامور القلبي بواسطة المنظار الصدري لتفريغ السوائل ودون الحاجة لفتح كامل الصدر, وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وأستقرت حالة المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.