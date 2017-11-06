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بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن
نايف السالم(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بنعبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22237 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمةالله علية
سمعت البيان قبل اشوي
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويثبته عندالسؤال
ويجعل مثوانا ومثواه ف الفردوس الأعلى
يارب العالمين.

[ عدد التعليقات: 6291 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله . إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويجعل مثواه ألجنه .

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يرحمه ويرحم مرافقينه اسال الله ان يتقبلهم من الشهداء

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