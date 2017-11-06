بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بنعبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22237 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمةالله علية
سمعت البيان قبل اشوي
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويثبته عندالسؤال
ويجعل مثوانا ومثواه ف الفردوس الأعلى
يارب العالمين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6291 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويجعل مثواه ألجنه .
فيصل[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمه ويرحم مرافقينه اسال الله ان يتقبلهم من الشهداء