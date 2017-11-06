بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن

نايف السالم(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

// بيان من الديوان الملكي //

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بنعبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .