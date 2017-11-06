بالفيديو.. حلا الترك تكشف سبب ابتعادها عن جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

أطلت الفنانة البحرينية حلا الترك، على جمهورها في مقطع فيديو جديد عبر إنستجرام، بعد غيابها لفترة طويلة عن أي ظهور إعلامي أو أي عمل فني، وغيابها عن التواصل حتى مع متابعيها وجمهورها .

وأشارت حلا الترك في الفيديو، إلى أن غيابها يعود لأسباب شخصية لم تفصح عنها، وأضافت إعتذارها لجمهورها بسبب إهمالها لهم.

يشار إلى أن حلا الترك هي إبنة زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي توترت العلاقة بينهما خصوصا بعد عودة الترك إلى منزل والدتها حيث تحدثت سابقاً بطمة عن الموضوع، مشيرة إلى أنها تفهمها لأنها تتعرض لضغوط كثيرة.

