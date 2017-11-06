تطبيق لمستخدمي المركبات لمراجعة ” بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات ” عند الشراء

حمود العنزي(صدى):

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، مستخدمي المركبات، إلى استخدام تطبيق ” تأكّد ” لمراجعة صحة البيانات على ” بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات ” الموجودة في مكان بارز على ” دعسة ” الإطار قبل الشراء.

وأكد المركز أن التطبيق يقوم بدوره بمطابقتها مع قاعدة البيانات المسجّلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنبًا لأيّ خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أيّ كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج ” تأكّد ” الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة. وبعد مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ يقوم البرنامج مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.