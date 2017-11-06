الحريري في أول تعليق له: تشرفت بزيارة خادم الحرمين

عادل الحربي(صدى):

” تشرفت اليوم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة “. هكذا علق رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري؛ اليوم الإثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “. عقب استقبال سمو الملك له لاستعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية.

جاءت التغريدة بمثابة أول تعليق لـ ” الحريري ” بعد أن أعلن السبت الماضي استقالته من رئاسة الحكومة، موضحًا حينها أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه الأجواء التي سبقت اغتيال والده رفيق الحريري.

وكان ” الحريري ” قد قال في خطاب استقالته المتلفز إن ” حزب الله بات دولة داخل دولة بدعم من إيران، وزرع بين أبناء البلد الواحد الفتن وتطاول على سلطة الدولة “، مضيفا أن ” أيدي إيران في المنطقة ستقطع “.