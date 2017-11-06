تعليم الطائف تعلن موعد إيداع 4.5 مليون ريال في حسابات قائدي المدارس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، موعد ضخ 4.5 مليون ريال في حسابات قائدي وقائدات المدارس، وهي قيمة الميزانيات التشغيلية لجميع المدارس ” بنين وبنات ” للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439هـ.
وأوضحت الإدارة أنه يتم إيداعها في الحسابات البنكية لقائدي وقائدات المدارس غداً الثلاثاء.
وقال المتحدث الرسمي لـ ” تعليم الطائف ” عواض الخديدي؛ إن الشؤون الإدارية والمالية ممثلةً في الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عملت على إكمال إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس.
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