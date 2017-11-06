تعليم الطائف تعلن موعد إيداع 4.5 مليون ريال في حسابات قائدي المدارس

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، موعد ضخ 4.5 مليون ريال في حسابات قائدي وقائدات المدارس، وهي قيمة الميزانيات التشغيلية لجميع المدارس ” بنين وبنات ” للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يتم إيداعها في الحسابات البنكية لقائدي وقائدات المدارس غداً الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي لـ ” تعليم الطائف ” عواض الخديدي؛ إن الشؤون الإدارية والمالية ممثلةً في الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عملت على إكمال إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس.