” التعليم ” توضح حقيقة تعيين معلمة منذ 7 سنوات دون علمها في جدة

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج “وظيفتك بعثتك “، معلمة وهمية جديدة تم تعيينها بإدارة تعليم جدة منذ 7 سنوات دون أن تعلم.

أوضحت المعلمة سمية الغامدي أنها تعاقدها عام 1432هـ، مع إدارة تعليم جدة لمدة فصل دراسي واحد فقط وعند انتهائه تسلمت إخلاء طرف من المدرسة وسافرت للابتعاث بعدها بنحو عام، وعندما أنهت دراستها في الخارج وعادت بعد 4 سنوات، حاولت التسجيل في برنامج ” وظيفتك بعثتك ” إلا أن طلبها رفض.

وأضافت الغامدي إنها عند محاولتها التسجيل على البرنامج فوجئت بالرفض بحجة أنها موظفة حكومية، وراجعت فرع الخدمة المدنية بأبها والذي أكد أنها تتبع إدارة تعليم جدة وهي مقيدة على رأس العمل.

وتابعت الغامدي أنها راجعت تعليم جدة الذي نفى أن تكون منتسبة للإدارة وأنه تم إلغاء تثبيتها كموظفة، لافتة إلى أنها اضطرت لمراجعة عدة جهات أخرى بينها وزارة التعليم بالرياض والخدمة المدنية والتي طالبتها بأخذ رأي لجنة التثبيت التي أفادت بعدم وجود مشكلة من قبل الخدمة المدنية حيث تعتبر موظفة على رأس العمل، وأن مشكلتها مع إدارة تعليم جدة فقط.

وأردفت أن إدارة تعليم جدة رفضت إنهاء وضعها الحالي، لافتة إلى أنها تقدمت لديوان المظالم لإنصافها.

وقال مصدر بتعليم جدة إن المعلمة جرى تعيينها على نظام الساعات بإدارة تعليم جدة، وانقطعت عن العمل بعدها، ولم يصرف لها أي راتب بعد انقطاعها ولم يشملها التثبيت الوظيفي.