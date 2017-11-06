رجل يعتدي جنسيًا على طفلة جاره أمام أبنائه

نيودلهي(صدى):

تجرد رجل هندي من مشاعر الإبوه والرحمة، واغتصب طفلة جاره البالغ عمرها 18 شهراً أمام أطفاله الصغار.

وكشفت وسائل إعلام هندية عن تفاصيل الواقعة التي بدأت عندما ذهبت الطفلة الصغيرة إلى منزل الجيران للعب مع طفلين يبلغان من العمر سنتين وأربع سنوات عندما وقع حادث الاغتصاب.

وقالت الشرطة في بيان إعلامي، إنها تعرضت للاغتصاب في منزل يضم غرفة وادة في نيودلهي بالهند، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتخلص المغتصب منها خارج منزلها مصابة بنزيف.

وتم القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، ويعتقد أن زوجته كانت تعمل في الشرفة وقت الاغتصاب، حيث اتهم بالاعتداء الجنسي وفقاً للقانون الهندي لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية، وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.