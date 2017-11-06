إنشاء وحدات بتصاميم ذكية صديقة للبيئة شرط الإسكان لدعم المطورين

عبد العزيز القثامي(صدى):

بهدف دعم قطاع الإسكان؛ اشترطت وزارة الإسكان على المطورين العقاريين المتعاونين مع الوزارة في مشاريع الوحدات السكنية، تصاميم بيئية واقتصادية مطابقة للمعايير، وذلك من خلال إنشاء تصاميم ذكية تدعم التكنولوجيا في المنازل.

” تم تحديد المواصفات، والتي تراعي استيفاء متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية، وسيتم الاستفادة من عدة أنظمة، خصوصا التي تعتمد على تقليل وترشيد مصروفات الطاقة والإضاءة والملائمة بيئيا ” هذا ما أوضحه أحمد حسين مندورة، المشرف العام على برنامج ” الشراكات ” في الوزارة.

وأضاف ” مندورة ” أن الوحدات السكينة ستكون صديقة للبيئة، لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة أكثر استدامة.