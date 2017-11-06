إنشاء وحدات بتصاميم ذكية صديقة للبيئة شرط الإسكان لدعم المطورين
بهدف دعم قطاع الإسكان؛ اشترطت وزارة الإسكان على المطورين العقاريين المتعاونين مع الوزارة في مشاريع الوحدات السكنية، تصاميم بيئية واقتصادية مطابقة للمعايير، وذلك من خلال إنشاء تصاميم ذكية تدعم التكنولوجيا في المنازل.
” تم تحديد المواصفات، والتي تراعي استيفاء متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية، وسيتم الاستفادة من عدة أنظمة، خصوصا التي تعتمد على تقليل وترشيد مصروفات الطاقة والإضاءة والملائمة بيئيا ” هذا ما أوضحه أحمد حسين مندورة، المشرف العام على برنامج ” الشراكات ” في الوزارة.
وأضاف ” مندورة ” أن الوحدات السكينة ستكون صديقة للبيئة، لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة أكثر استدامة.
القرشي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 8 دقائق
تكفى يا ابو فهد شوف حل لهاذي الوزارة إللي اتعاقبوا عليها عدة وزراء والناتج يكاد لا يذكر
كل إنتاجهم تصاريح ودراسات وبحوث وتجارب حتى يأس المواطن من حصوله على سكن على ارض
وطنه يحميه ويحمي ابنائه من بعده من هم الإيجار وطمع الجشعين من اصحاب العقار .
تكفى يا ابو فهد ترا هذا الوزير كل إنتاجه كلام وتصاريح ودراسات والتجربة التركية تارة والتجربه المصرية
تارة والتجربة الكورية تارة والتجربة الصينية تارة اخرى لو جلسنا 100 سنة ماراح تنحل مشكلة السكن
معاه ومع افكاره الوهمية .