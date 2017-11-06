” فيس بوك ” تعلن وجود 270 مليون حساب مزيف

نورة الشهري(صدى):

اعلنت شركة ” فيس بوك ” ، وجود أعداد كبيرة من الحسابات المزيفة على الموقع العالمى للتواصل الاجتماعى، وكشفت الشركة عن أن عدد الحسابات المزيفة بالموقع، تخطى الـ270 مليون حساب.

وأوضح تقرير، نتائج الشركة المالية الأخيرة، أنه تم رصد 2 من كل 3 مستخدمين للموقع تكون حساباتهم مزيفة خلال الربع الثالث من عام 2017، موضحًا أن حوالى 10% من المستخدمين يمتلكون حسابات مكررة، تصل عددها ما بين 6 و10 حسابات للفرد الواحد.

وقالت الشركة، إن 13% من حسابات ” فيس بوك ” ، غير شرعية كونها مزيفة أو مكررة، وكشف التقرير، أن هناك 20.1 مليون مستخدم نشط شهريًا، فيما أشارت ” فيس بوك ” ، إلى زيادة عدد مستخدميها النشطين يوميا ليصل إلى 1.37 مليار مستخدم بزيادة بلغت 16%.