” جلاكسي نوت 8 ” يورط سامسونج مع المستخدمين

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد كبير من مستخدمي هاتف سامسونج الجديد ” جلاكسي نوت 8 ” ، عن ظهور مشكلة خطيرة في الهواتف الجديدة.

وأشار المستخدمون إلى أن المشكلة متعلقة بعدم تمكّنهم من إجراء اتصالات هاتفية عبر الهاتف أو استقبال الرسائل النصية أو إرسالها، أو الاطلاع على قائمة جهات الاتصال.

وقال غالبية المستخدمين: إن هواتف جلاكسي نوت 8 ” تتجمد ” عند محاولة إجراء أي مكالمة أو اختيار جهة اتصال، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالرسائل النصية القصيرة.

ومن أجل التمكن من استخدام الهاتف مرة أخرى؛ وجَب على المستخدمين إعادة تشغيل الأجهزة، والانتظار إلى أن يعاد تشغيل البطارية المسطحة، أو إعادة تهيئة المصنع.

ومع ذلك، تعود الهواتف إلى التعطل مجدداً بعد وقت وجيز، وتعتبر هذه المشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين، وما يزال سببها غير واضح حتى الآن.

واعترفت ” سامسونج ” بوجود هذه المشكلة؛ لكنهم يقولون إنهم بحاجة إلى المزيد من المعلومات من قِبَل المستخدمين الذين تضرروا بسببها، لحلها في أسرع وقت ممكن.