بالصورة.. سمو ولي العهد يعزي الأمير مقرن في وفاة نجله

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في زيارة لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.

يشار أن الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد.