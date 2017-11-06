1.25 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة في جنوب السودان

الخرطوم(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 1.25 مليون إنسان في جنوب السودان يواجهون خطر المجاعة، في زيادة تصل إلى ضعف عدد العام الماضي.

ومن جانبهم حذر العاملون في مجال المساعدات الإنسانية والحكومة، من إمكانية مواجهة الدولة التي مزقتها الحرب خطر المجاعة مرة أخرى في عام 2018.

وفسر العاملون في المجال الإنساني السبب وراء تدهور الوضع في جنوب السودان إلى النزاع المستمر في البلاد، الذي دخل عامه الخامس، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومنع وصول المساعدات الغذائية للمحتاجين.

فيما يعاني نحو 6 ملايين شخص، يمثلون 56 % من السكان، منذ سبتمبر من الجوع الشديد.