بالفيديو.. الأمير منصور بن مقرن يلقن أحد المسلمين الجدد الشهادة

طلال الغامدي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير منصور بن مقرن يلقن وافدًا آسيويا دخل الإسلام حديثا الشهادة.

وابتهل متداولو الفيديو بأن يجعل هذا الموقف في موازين حسناته ودعوا بأن يرحم الله جميع من كانوا معه.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدد من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.