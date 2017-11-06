اليابان تجمد أصول 35 منظمة وشخصية لمواجهة باليستي كوريا الشمالية
كشفت مصادر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي طالب اليوم الإثنين أمريكا بممارسة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية، مشيراًإلى أنه اتفق مع ” ترامب ” على ضرورة أن تلعب الصين دوراً أكبر في إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برامج أسلحتها.
و أعلن ” آبي ” أن بلاده ستجمّد أصول نحو 35 منظمة وشخصية كورية شمالية في إجراء إضافي لتسوية قضية اليابانيين المخطوفين من قبل الاستخبارات الكورية الشمالية وفي مواجهة برنامجي بيونج يانج النووي والصاروخي .
و أكد الرئيس الأمريكي أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكل ” تهديداً للعالم”، مشدداً على أن زمن ” الصبر الاستراتيجي ” حيال كوريا الشمالية ولى.
جاء ذلك خلال زيارة ” ترامب ” لطوكيو حالياً في ثاني أيام جولته الآسيوية .
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