اليابان تجمد أصول 35 منظمة وشخصية لمواجهة باليستي كوريا الشمالية

طوكيو(صدى):

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي طالب اليوم الإثنين أمريكا بممارسة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية، مشيراًإلى أنه اتفق مع ” ترامب ” على ضرورة أن تلعب الصين دوراً أكبر في إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برامج أسلحتها.

و أعلن ” آبي ” أن بلاده ستجمّد أصول نحو 35 منظمة وشخصية كورية شمالية في إجراء إضافي لتسوية قضية اليابانيين المخطوفين من قبل الاستخبارات الكورية الشمالية وفي مواجهة برنامجي بيونج يانج النووي والصاروخي .

و أكد الرئيس الأمريكي أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكل ” تهديداً للعالم”، مشدداً على أن زمن ” الصبر الاستراتيجي ” حيال كوريا الشمالية ولى.

جاء ذلك خلال زيارة ” ترامب ” لطوكيو حالياً في ثاني أيام جولته الآسيوية .