” ترامب ” يتعلم من خطأ ” أوباما ” ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناء

واشنطن(صدى):

رصدت وسائل الإعلام لحظة استقبال إمبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو، اليوم الإثنين، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلق الكثير على طريقه تحية ” ترامب ” حيث اكتفى بمصافحة وإيماءة رأس – دون انحناء- متجنبًا الخطأ الذي وقع فيه سلفه باراك أوباما.

وقال الرئيس الأمريكي: ” أشكرك على الاجتماع العظيم، أثق أننا سنلتقي مجدداً “. واستقبل الإمبراطور الياباني وزوجته عند مدخل القصر ترامب الذي ارتدى بذلة وربطة عنق وزوجته ميلانيا التي ارتدت ثوباً طويلاً من اللون الأزرق الغامق.وابتسم ترامب وصافح الإمبراطور البالغ من العمر 83 عامًا وهز رأسه لتحيته ثم حيا الإمبراطورة أيضًا.

ودخل الأربعة القصر حيث تحدثوا عبر مترجمين.وبعد الاجتماع، صافح ترامب الإمبراطور أكيهيتو مجدداً وربت على ذراعه مرارا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد لانتقاد شديد بعد لقائه الإمبراطور في طوكيو في 2009 حيث قال منتقدوه في الولايات المتحدة إنه انحنى انحناءة شديدة أمام ” أكيهيتو “. وقال بعض من علقوا على الأمر إن الرئيس الأمريكي يجب ألا يحني رأسه أمام أعضاء عائلة مالكة أجنبية.