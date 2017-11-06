إنقاذ حارسة حديقة من مخالب نمر ضخم

موسكو(صدى):

هاجم نمر ضخم حارسة حديقة ” كالينينجراد ” الروسية أمام أعين الزوار، الذين تابعوا المشهد في حالة من الرعب.

وحسب صحيفة ” الديلي ميل ” ، فقد تركت الحارسة باب قفص النمر السيبيري مفتوحاً أثناء جلب الطعام له، فخرج بسرعة من مكانه، وانقضّ عليها، محاولاً افتراسها.

وتم إنقاذ الحارسة من بين مخالبه، بعدما بدأ زوار الحديقة في إلقاء الأحجار والكراسى والطاولات على النمر؛ لتشتيت انتباهه وإبعاده عن الضحية، ونجحت الحيلة بالفعل، ومع انشغال النمر معهم، هربت الحارسة إلى مكان آمن، وصرخت بأعلى صوتها حتى انتبه الحراس وهرعوا لإنقاذها، وأطلقوا الرصاصات المخدرة على النمر؛ لتهدئته، وتم نقل الحارسة للمستشفى، حيث ترقد في حالة حرجة.