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بالفيديو.. شاب يصيح في منتدى شباب العالم: ” أنا زويل ” .. والسيسي يستدعيه

بالفيديو.. شاب يصيح في منتدى شباب العالم: ” أنا زويل ” .. والسيسي يستدعيه
القاهرة(صدى):

استدعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية لمنتدى شباب العالم المقام في محافظة شرم الشيخ المصرية شابا قاطع الجلسة، وهو يصيح :” أنا زويل التانى ”

وحاولت مقدمة المنتدى أن تحتوي الموقف، إلا أنها فشلت ليستدعيه الرئيس السيسي ليستمع إليه، ويعرف مطالبه التي لخصها الشاب في اسطوانة بها بحث علمي عن كلية صناعية تمكن من صناعتها للقضاء على المرض.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 53 دقيقة

ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 50 دقيقة

ويش جابك عند العالم كيميائي احمد زويل حاصل ع الجنسية مصري وحاصل ع الجنسية امريكية و حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 18 دقيقة

حركة معد لها مسبقا

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