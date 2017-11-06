بالفيديو.. شاب يصيح في منتدى شباب العالم: ” أنا زويل ” .. والسيسي يستدعيه
استدعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية لمنتدى شباب العالم المقام في محافظة شرم الشيخ المصرية شابا قاطع الجلسة، وهو يصيح :” أنا زويل التانى ”
وحاولت مقدمة المنتدى أن تحتوي الموقف، إلا أنها فشلت ليستدعيه الرئيس السيسي ليستمع إليه، ويعرف مطالبه التي لخصها الشاب في اسطوانة بها بحث علمي عن كلية صناعية تمكن من صناعتها للقضاء على المرض.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 53 دقيقة
ممتاز ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 50 دقيقة
ويش جابك عند العالم كيميائي احمد زويل حاصل ع الجنسية مصري وحاصل ع الجنسية امريكية و حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 18 دقيقة
حركة معد لها مسبقا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 13 دقيقة
فيلم من بطولة وأخراج🤗🤗🤗