خبيرة: باب الثلاجة أسوأ مكان لحفظ البيض
كشفت المسؤولة في شركة ” سبيس ستشايشن ” فلاتكا ليك، أن باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض، لتعرضه لدرجات متفاوتة من الحرارة، بسبب فتح باب الثلاجة المتكرر فيصبح أكثر عرضة لأن يفسد، مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى.
وقال الخبيرة إن ثمة خلافاً حول الطريقة المثلى لحفظ البيض، ذلك أن هناك من يدافع عن وضعه في الثلاجة، وثمة من يحبذ تركه خارجها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22227 ] نشر منذ 39 دقيقة
إنتي أدرى من الي صنعها
وين تبغينا نحط البيض
فشنطة أمك🤔
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 35 دقيقة
اوكيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب طيب ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5755 ] نشر منذ 18 دقيقة
مانحطه باالباب بس اذا ودكم حطيناه فوقها😁😣😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15264 ] نشر منذ 7 دقائق
ذا مكانه المخصص طيب من سنين واحنا نحطه ما صار شيء الحمد لله 😏