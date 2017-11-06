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خبيرة: باب الثلاجة أسوأ مكان لحفظ البيض

خبيرة: باب الثلاجة أسوأ مكان لحفظ البيض
متابعات(صدى):

كشفت المسؤولة في شركة ” سبيس ستشايشن ” فلاتكا ليك، أن باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض، لتعرضه لدرجات متفاوتة من الحرارة، بسبب فتح باب الثلاجة المتكرر فيصبح أكثر عرضة لأن يفسد، مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى.

وقال الخبيرة إن ثمة خلافاً حول الطريقة المثلى لحفظ البيض، ذلك أن هناك من يدافع عن وضعه في الثلاجة، وثمة من يحبذ تركه خارجها.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37365 ] نشر منذ 32 دقيقة

طيب طيب ..

[ عدد التعليقات: 5755 ] نشر منذ 18 دقيقة

مانحطه باالباب بس اذا ودكم حطيناه فوقها😁😣😊

[ عدد التعليقات: 15264 ] نشر منذ 7 دقائق

ذا مكانه المخصص طيب من سنين واحنا نحطه ما صار شيء الحمد لله 😏

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