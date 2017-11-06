ممثل أمريكي: الأفلام تجعل العالم مكاناً أفضل

نورة الشهري(صدى):

” الأفلام تجعل العالم مكاناً أفضل، فهي تثير التعاطف، فأنت تغوص من خلالها في حياة أشخاص آخرين “. هذا ما قاله الممثل الأمريكي الشهير مات ديمون البالغ من العمر 47 عامًا.

وأضاف الممثل الأمريكي الشهير، أن أفلامه تحقق له أيضاً فائدة علاجية، موضحاً أنه يستطيع طرد شياطينه عبر الأفلام، قائلًا: “هناك آخرون يضطرون للذهاب إلى الطبيب النفسي لتحقيق ذلك “.

وأجاب ” ديمون ” على سؤال عما يمكن أن يجعل العالم مكاناً أفضل قائلًا: “يتعين على النساء أن تتولى السلطة “.