جامعة الملك سعود تنظم دورات حول ” الروبوتات ” تفاعلا مع ” نيوم “

علي القحطاني(صدى):

يعقد نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود وكليات المعرفة، دورات لنشر ثقافة التعامل مع تكنلوجيا الروبوتات، بما يشمل ” التعرف عليها، برمجتها، التعامل معها وصيانتها ” وتأهيل المشاركين.

ويشارك في الدورات التي ستُعقد بمقر كليات المعرفة بالدرعية، مدربون معتمدون في هذا المجال؛ بغرض تهيئة جيل قادر على التعامل مع الروبوت، وذلك بدعم من رجل الأعمال حسام بن عبدالرحمن الصالح.

وتأتي الدورات تفاعلاً مع إطلاق أضخم مشروع استثماري، والذي دشنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت اسم ” نيوم ” ، والذي سيكون فيه الروبوت حاضراً أكثر من البشر.

وتقرر إطلاق أول دورة في إطار هذه المبادرة يوم الثلاثاء القادم، وسيصاحبها تطبيق عملي على عدد من الروبوتات من خلال شركات عالمية، إضافة إلى تنفيذ عمليات ” فك وتركيب وصيانة وبرمجة وتفاعل “.