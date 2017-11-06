بالفيديو.. الأمير منصور بن مقرن في الميدان مع أبطال الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير منصور يلقي كلمة لأبطال الحد الجنوبي من الميدان.

وقال متداولو الفيديو إن الحد الجنوبي ورجاله، لن ينسوا هذه الوقفة والكلمات الخالدة، ودعوا له بالرحمة وأن يسكنه الله فسيح جنانه.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدد من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.

