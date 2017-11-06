ملك الأردن يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير منصور بن مقرن

علي القحطاني(صدى):

أرسل ملك الأردن عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوفاة المغفور لهم، بإذن الله، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة عسير، وعدد من المسؤولين الذين كانوا برفقته، إثر تحطم الطائرة العمودية التي كانت تقلهم في منطقة عسير أمس الأحد.

وأعرب الملك، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله – العلي القدير – أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين، وأسرهم، والشعب السعودي الشقيق، جميل الصبر وحسن العزاء.