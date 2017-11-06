بالصور.. أمانة الرياض تزيل 8 آلاف لوحة إعلانية مخالفة

سعيد العجل(صدى):

نظمت أمانة منطقة الرياض حملة على اللوحات المخالفة في الشوارع الرئيسية والأرصفة وواجهات المباني حيث ازالت ٧٥٦٣ لوحة خلال ٤ أيام حيث انطلقت في ١٤/٢/١٤٣٩.

وقال المهندس نواف العضياني مدير عام النظافة بالامانة إن هذه الحملة تهدف للحفاظ على جمال المدينة والحد من التلوث البصري وازالة اللوحات المخالفة التي يعمد اصحابها لوضعها على الارصفة وممرات المشاة والشوارع وتسبب مضايقة للمارة والسيارات.

وأكد أن هذه الحملة مستمرة داعيا اصحاب المنشآت الى الترخيص للوحات نظاميا بالتنسيق مع الامانة في هذا الشأن، ومهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الامانة بالتبليغ عن اي لوحات مخالفة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.

