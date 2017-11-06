وزير العمل يسلم ابناً وابنة من مؤسسة ” إخاء ” مسكنيهما ضمن مبادرة ” مكّن “

علي القحطاني(صدى):

سلّم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الأبن مروان عبدالله والابنة آمال منصور مسكنيهما ضمن مبادرة مكّن (2) لتمليك السكن، لينضما بذلك إلى الأبناء والفتيات الذين تملكوا السكن ضمن مبادرة مكّن (1) و(2) التي تنفذها ” إخاء ” بالشراكة مع ” مصرف الراجحي ” و ” جمعية بنيان “.

كما التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية, بستة من أبناء ” إخاء ” ، الذين حققوا نجاحات في حياتهم خلال الفترة الماضية في عدد من الجوانب التعليمية، والمهنية، والرياضية، وتعرف على دور ” إخاء ” في تمكينهم وإكسابهم عددا من المهارات لتطوير مواهبهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية أسهمت في تحقيقهم للنجاح.

وأكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” همام بن ناصر بن جريّد، اهتمام معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالأبناء والفتيات الأيتام، مشدداً على ضرورة دعمهم بالعلوم والمعارف التي تساعدهم على الاستقلال الذاتي، مبينًا أن “إخاء” تسعى من خلال إدارة التمكين إلى تقديم دعم التدريب لتمكين الأيتام ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وقدم شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة ” إخاء ” على حرصه ودعمه لأبنائه وبناته في ” إخاء ” وتعليماته الدائمة لهم، مؤكدًا أن هذا الحرص والاهتمام يشجع الأبناء والفتيات لتطوير أنفسهم وتمكينهم للاستقلال بذواتهم والاستمرار في النجاحات المتواصلة.