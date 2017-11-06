سفاح القرن العشرين يتحول لـ ” سجين نموذجي “

واشنطن(صدى):

” ظهر مؤخرا في حالة صحية متدهورة ” هكذا وصفت وسائل الإعلام السفاح الأمريكي الشهير، تشارلز مانسون، الذي بلغ من العمر 83 عاما، حيث تحول مع طول فترة حبسه إلى ” سجين نموذجي ” بعد أن كان أشهر قاتل في عام 1969 عندما حكم عليه بالإعدام هو ومجموعة من أتباعه.

وضع ” مانسون ” الصحي الحالي والمشاكل التي يعانيها بسبب الشيخوخة جعلت منه شخصا مختلفا، حيث يرفض الحلاقة ويتمتع بشعر طويل ولحية طويلة.

يذكر أن تشارلز ميلز مانسون هو المؤسس لجماعة ” العائلة ” التي ارتكبت العديد من حوادث الاغتيال من بينها حادثة اغتيال تيت ومدعويها عام 1969 وهي الحادثة التي سببت صدمة للمجتمع الأمريكي في ذلك الحين.

و “مانسون ” الذي يعتبر من أشهر مجرمي الولايات المتحدة، مسجون منذ أكثر من أربعين عاما لسلسلة من الجرائم من بينها قتل شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي عندما كانت حاملا في شهرها الثامن.

ففي ليلة 8 أغسطس 1969 قام ثلاثة من أعضاء ” العائلة ” باقتحام منزل الممثلة الشابة ( 26 عاما) التي كانت حاملا في منتصف شهرها الثامن وقاموا بقتلها بوحشية حيث قطعوا ثدييها وتركوا تنزف حتى الموت كما قاموا بقتل جميع المدعوين الذين كانوا في منزلها

وعلى الرغم من أن “مانسون” لم يكن حاضرا أثناء حوادث الاغتيال إلا أنه اتهم بالتحريض على ارتكاب جميع الحوادث الذي نفذها أفراد جماعته وحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز في مارس 1971 ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد أن ألغت ولاية كاليفورنيا عقوبة الإعدام في عام 1977.

وكان قبل ذلك تقدم بطلب للإفراج الصحي عنه بشكل مبكر العام 2012 إلا ان طلبه رفض، وينبغي عليه الانتظار حتى العام 2027 قبل أن يتمكن من التقدم بطلب جديد.