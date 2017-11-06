آبل تبحث عن مواهب شابة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات الهندية

أماني الغامدي(صدى):

قررت شركة آبل تقديم بعض فرص العمل بالمعهد لشباب الخريجين، من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات (إيت – (H بالهند، إذ سيبدأ عملاق التكنولوجيا عملية التوظيف داخل الحرم الجامعي هذا العام.

وقال ديفى براساد مسؤول التوظيف بالمعهد: نحن متحمسون لأن أبل قررت أن تأتي إلى الحرم الجامعي لدينا هذا العام، ولسنا متأكدين من نوعية الوظائف التي سوف تقدمها الشركة، ولكنها سوف توفر فرصة للطلاب المتخرجين لعرض مهاراتهم أمام الممثلين من الشركة مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تبحث عن وظائف في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات زاد بشكل كبير .