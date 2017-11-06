الرئيس اللبناني لم يقبل استقالة الحريري وينتظر الاجتماع معه

بيروت(صدى):

أفادت مصادر في القصر الرئاسي اللبناني، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، في انتظار رئيس الحكومة سعد الحريري للاجتمع معه وبحث أسباب استقالته، وأنه لم يقبل تنحيه عن أداء مهامه حتى الآن.

ومن جانبه نفى حسن نصرالله، زعيم ميليشيا حزب الله، وجود أي سبب من داخل لبنان وراء استقالة الحريري، غير أن نظرةً على السنوات الماضية توضح كما يرى محللون كيف عرقل حزبُ الله مرارًا عمل الحكومات المتعاقبة في لبنان ما خلق أزماتٍ سياسية واقتصادية عدة.

وكان ” الحريري ” ، أعلن السبت الماضي، استقالته في خطاب متلفز، كاشفا عن مخطط لاغتياله، ومدينا لدور إيران وحزب الله في تأزيم الواقع اللبناني من خلال التدخلات في أجهزة الدولة. مضيفًا إن ” المطلوب الآن من رئيس الجمهورية هو المباشرة بتحييد لبنان ” .