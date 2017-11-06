هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الريال بعد صيامه التهديفي؟

ماجد محمد(صدى):

يعيش ريال مدريد حالة من القلق على نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعدما فقد حسه التهديفي خلال الموسم الجاري.

ورغم فوز الريال 3-صفر بسهولة على لاس بالماس، أمس الأحد، فإن واقع عدم تسجيل رونالدو أو كريم بنزيما بدأ يتسبب في شعور بالقلق في بعض مدرجات سانتياغو برنابيو.

ولم يحرز هذا الثنائي أي هدف في الدوري منذ هز شباك خيتافي خلال فوز ريال 2-1 منذ ثلاثة أسابيع، وسجل رونالدو وبنزيما فقط أمام خيتافي في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويتصدر قائمة هدافي ريال ثنائي الوسط ماركو أسينسيو وإيسكو برصيد أربعة أهداف لكل منهما. ويبتعد الثنائي بفارق كبير عن ليونيل ميسي الذي أحرز 12 هدفًا لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ردا على سؤال حول صيام المهاجمين عن التسجيل: “كريستيانو وبنزيما يقومان بأمور رائعة في الملعب.. إيسكو سجل من عرضية رونالدو على سبيل المثال”.

وأضاف: “إنهما يساعدان الفريق في الوقت الحالي لكن الأمور ستتغير”.

وفي الوقت الذي يتمنى فيه المشجعون انتهاء الصيام قريبًا، فإن الصبر لا يبدو متاحًا مع بنزيما على وجه التحديد.

والمثير أن رونالدو يملك العدد ذاته من الأهداف في الدوري، رغم تعرضه للإيقاف خمس مباريات في بداية الموسم، لكنه سجل ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيرجيو راموس، قائد ريال: “الأهداف ستأتي منهما.. كريستيانو يعود إلى منزله متوترا عندما لا يسجل لكننا لا نشعر بالقلق”.

وأضاف مدافع إسبانيا: “هما يصنعان الفارق وأهم شيء تحقيق الفوز. الأهداف ستأتي”.