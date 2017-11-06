زعيم داعش يهرب من العراق إلى سوريا خوفًا على حياته

بغداد(صدى):

تداولت وسائل الإعلام العراقية نبأ هروب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، من قضاء راوة بالعراق متجهًا إلى سوريا بسيارة تاكسي صفراء بعد أن أصبحت حياته مهددة.

فيما تناقلت وكالات الأنباء عن مصادر استخباراتية في محافظة الأنبار أن ” البغدادي ” دعا عناصر التنظيم في القائم إلى الاستماتة في القتال وعدم التسليم، إلا أنهم خذلوه وهربوا بسياراتهم إلى الأراضي السورية.

ومن جانبه رفع حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي ، أمس الأحد، العلم العراقي في قضاء القائم الذي أعلن عن تحريره من سيطرة تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.