مغردون يتندرن من قيمة الحوثي: ” لو يدري صالح هيبلغ عن القائمة “

فهمي محمد(صدى):

فتح رصد قوات التحالف العربي مبلغ 30 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على زعيم الميليشيات الإيرانية الحوثية الإرهابية عبد الملك الحوثي، شهية المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الناشطون بأن الحوثيين أنفسهم لو يعرفون المبلغ سيبلغون عنه وعن الباقيين، فيما أكد أخرون أن المخلوع علي عبد الله صالح يمكن أن يجمعهم ليفوز بجميع المكافآت المرصودة للقائمة التي تضم 40 حوثياً.

يذكر أن القائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ووصلت قيمة المكافأة الخاصة بعبد الملك الحوثي 30 مليون دولار، فيما جاءت أقل قيمة 5 ملايين دولار.