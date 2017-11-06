” الطيار القابضة ” تصدر بيانًا لعملائها لتأكيد استمرار أعمالها

عادل الحربي(صدى):

أصدرت مجموعة الطيار للسفر القابضة بيانًا، اليوم الإثنين، أكدت خلاله على تداول واستمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأضافت ” مجموعة الطيار” أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهريه بهذا الخصوص في حينه.

جاء ذلك بعد ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي د. ناصر بن عقيل الطيار والذي يملك حصصا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%).